Помогите пожалуйста! Задание: Даны три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведена прямая. Сколько прямых проведено?
Математика
Помогите пожалуйста! Задание: Даны три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведена прямая. Сколько прямых проведено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно провести только три прямых через две точки можно провести только одну прямую
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