Помогите пожалуйста! Задание: Даны три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведена прямая. Сколько прямых проведено?

Математика
Помогите пожалуйста! Задание: Даны три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведена прямая. Сколько прямых проведено?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно провести только три прямых через две  точки можно провести только одну прямую

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