Помогите пожалуйста! Задание: Даны три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведена прямая. Сколько прямых проведено?

Математика

Помогите пожалуйста! Задание: Даны три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведена прямая. Сколько прямых проведено?

Автор: Гость