В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов, AB=90 корней из 3. Н??йдите высоту CH

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1)СБ=45 корней из 3 т.к катет против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы2) найдем катет фс ,по теореме пиф(90 корней из 3)^2-(45 корней из 3)^=ac24300-6075=135^2ac=1353)Расмторим треугольник асн угол а равен 30 градусом ,следовательно,катет против угла в 30 градусо в равен половине гипотенузы т.о сн=67.5