Найдите выражения 5a2-2a 1-4a

Алгебра
Найдите выражения 5a2-2a 1-4a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5а^2 -2а= а(5а-2); а=0 или а =2/5. 1-4а=1/4=0,25
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