Помогите пожалуйста домашнююработу сделать.... срочно

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1.а)Автобиография жизни Есенина удивила меня. б)От злости он бросил туфель под кровать. в)Изучив выставку.... 2.Преёмник, манёвры. 3.Интеграл, декада. 7.Найти сумму восьми тысяч семьсот девяти и пятьсот шестидесяти семи. Десять сложить с четырмя тысячами пятьсот шести. От пяти тысяч восемьсот пятидесяти восьми отнять девятнадцать. 6.Филантро́п — человек, занимающийся благотворительностью в помощь нуждающимся. Пиетет-это глубокое уважение, почтительное отношение к кому-либо, чему-либо. Кворум — установленное законом, уставом организации или регламентом число участников собрания (заседания). Дилетант — человек, занимающийся какой-либо деятельностью без должных знаний и профессиональной подготовки. Твириальный-лишенный свежести и оригинальности. Только это.