5 примеров историзмов ИЗ худ.литературы(желательно с указанием автора или произведения)

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5 примеров историзмов ИЗ худ.литературы(желательно с указанием автора или произведения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архаизмы: глас – голос; дщерь – дочь; ежели – если; ланиты – щеки; очи – глаза Историзмы: Кольчуга, алтын, боярин, вече,аршин.
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