5 неологизмов, 5 фразиологизмов , 5 историзмов

Русский язык
5 неологизмов, 5 фразиологизмов , 5 историзмов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сбиться с ног (торопиться) , скрепя сердце ( не желать что-то принимать) , обвести вокруг пальца (обмануть) , бить баклуши (бездельничать) ; сломя голову (быстро)арака - вода(ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ) бечет - драгоценный камень типа рубина вечка - кастрюля дороги - очень тонкая восточная шелковая ткань котломы - сдобное печенье(неологизмы)   зипун, камзол, кафтан, кокошник, жупан(ИСТОРИЗМЫ)
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