5 неологизмов, 5 фразиологизмов , 5 историзмов

Гость: Гость:

Сбиться с ног (торопиться) , скрепя сердце ( не желать что-то принимать) , обвести вокруг пальца (обмануть) , бить баклуши (бездельничать) ; сломя голову (быстро)арака - вода(ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ) бечет - драгоценный камень типа рубина вечка - кастрюля дороги - очень тонкая восточная шелковая ткань котломы - сдобное печенье(неологизмы) зипун, камзол, кафтан, кокошник, жупан(ИСТОРИЗМЫ)