Какие изменения происходят в словарном составе русского языка
Русский язык
Какие изменения происходят в словарном составе русского языка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появляется много новых и слэнговых слов. Неологоизмов. Устаревшие слова уходят из нашего языка, приходят новые
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