Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3проиграла. С каким счетом мог закончиться каждый матч?
Математика
Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3проиграла. С каким счетом мог закончиться каждый матч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 матч-3:0; 2 матч-0:0; 3 матч-0:1.
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