Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3проиграла. С каким счетом мог закончиться каждый матч?

Математика
Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3проиграла. С каким счетом мог закончиться каждый матч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 матч-3:0; 2 матч-0:0; 3 матч-0:1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши,вставь пропущнные буквы.Составь с выделенными словами словосочетания «гла??ол+существительное».Значение непонятных слов смотри в толковом сло...
Ответить
Алгебра
Стороны параллелограммы относяться как 3:1 а его пириметр равен 40 см найдите сторо??ы паполлелогр
Ответить
Другие предметы
То включает в себя подготовка к однодневному походу?
Ответить
Математика
X × 1/8 = 4,2 × 2,1 как решить?
Ответить
История
Чего достигла исламская цивилизация в науке? Науки: астрономия, математика, история, география, медицина Очень срочно!
Ответить