Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3проиграла. С каким счетом мог закончиться каждый матч?

Математика

Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3проиграла. С каким счетом мог закончиться каждый матч?

Автор: Гость