Спиши,вставь пропущнные буквы.Составь с выделенными словами словосочетания «гла??ол+существительное».Значение непонятных слов смотри в толковом словаре. Ба...ейн,агре...ия,в...лосипед,в...теран,г...нерал,пр...зидент,пе...он,то....
Русский язык
Спиши,вставь пропущнные буквы.Составь с выделенными словами словосочетания «гла??ол+существительное».Значение непонятных слов смотри в толковом словаре. Ба...ейн,агре...ия,в...лосипед,в...теран,г...нерал,пр...зидент,пе...он,то...а,килогра...,тро...ейбус,анте...а,то...ель,к...митет,к...лорит,б...ография,к...ридор,а...етит,в...стибюль.
Ответ(ы) на вопрос:
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Бассейн, агрессия, велосипед, ветеран, генерал, президент, перон, тонна, килограмм, троллейбус, антенна,томель, комитет, колорит, биография, коридор, аппетит, вестибюль.
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