То включает в себя подготовка к однодневному походу?
Другие предметы
То включает в себя подготовка к однодневному походу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еду воду одежду ели наноч фонарики рюкзаки куда это всё положите и для развлечения книгу какуюто
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