То включает в себя подготовка к однодневному походу?

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То включает в себя подготовка к однодневному походу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еду воду одежду ели наноч фонарики рюкзаки куда это всё положите и для развлечения книгу какуюто 
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