(Тема: вынесение множителя за/под знак корня) √5x^4 √17a^8 Помогите пожалуйста!
Алгебра
(Тема: вынесение множителя за/под знак корня) √5x^4 √17a^8 Помогите пожалуйста!
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Гость:
Если не ошибаюсь, то вроде бы так
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