(Тема: вынесение множителя за/под знак корня) √5x^4 √17a^8 Помогите пожалуйста!

Алгебра
(Тема: вынесение множителя за/под знак корня) √5x^4 √17a^8 Помогите пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В раковину эту в коробочке берегу она лежала раньше песке на берегу.Берегу ракови??у ,берегу в коробке, лежала на берегу ,лежала в песке , лежала р...
Ответить
Математика
Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Ответить
Биология
Какого значение нервной системы у белой планарии
Ответить
Математика
Выполнить действия a^1/3*x^3/5*a^3/4*x^2/3
Ответить
Геометрия
Составить конспект на тему "трапеция"
Ответить