Выполнить действия a^1/3*x^3/5*a^3/4*x^2/3
Математика
Выполнить действия a^1/3*x^3/5*a^3/4*x^2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^1/3*a^3/4*x^3/5*x^2/3 = a^(1/3+3/4)*x^(3/5+2/3) = a^13/12*x^19/15 = a^1 целая 1/12*х^ 1 целая 4/15
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