Горе от ума. Действие третье. Кем еще восхищается Молчалин?

Литература
Горе от ума. Действие третье. Кем еще восхищается Молчалин?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восхищается Фомой Фомичом и Татьяной Юрьевной
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