Всегда ли следует человеку вести себя экономически рационально? Приведите аргумент, подтверждающие вашу точку зрения.
Обществознание
Всегда ли следует человеку вести себя экономически рационально? Приведите аргумент, подтверждающие вашу точку зрения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не всегда, когда человеку нужна помощь или кому то хочешь сделать подарок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Larry does the same things as his friend Jack. What does he say? Larry does the same thing as his friend Jack. What does he say? Jack. Larry I can'...
Математика
Литература
Окружающий мир
Чем отличается жизненный цикл голосеменных от моховидных и что сближает их с папоротниковидными, хвощевидными и плауновидными?