Всегда ли следует человеку вести себя экономически рационально? Приведите аргумент, подтверждающие вашу точку зрения.

Обществознание
Всегда ли следует человеку вести себя экономически рационально? Приведите аргумент, подтверждающие вашу точку зрения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не всегда, когда человеку нужна помощь или кому то хочешь сделать подарок.
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