Афоризмы про книги высказывание на тему"Книга немой учитель".

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Афоризм: примеры из книги немой учитель Некоторые афоризмы учат жизни, такие, например, как, « Жизнь - это лишь проявление желаний, и никто никогда не бывает ею удовлетворен». Написано это изречение Чарли Чаплиным. А ведь, если задуматься, то и вправду, человек же, по своей сущности, чего бы ни имел, ему всегда мало и хочется большего, но это не от того, что люди «совсем обнаглели и надо довольствоваться тем, что имеешь», а потому, что с ростом возможностей у человека растут потребности. Не бывает такого, чтобы человек достиг своей цели и больше ни о чем не мечтал и ничего не пытался добиться. В афоризмах заключены