При полном сгорании 0.5 кг топлива выделяется 22 Мдж теплоты. Какова удельная теплота сгорания топлива?Что это за топлива ?

Физика

При полном сгорании 0.5 кг топлива выделяется 22 Мдж теплоты. Какова удельная теплота сгорания топлива?Что это за топлива ?

Автор: Гость