При полном сгорании 0.5 кг топлива выделяется 22 Мдж теплоты. Какова удельная теплота сгорания топлива?Что это за топлива ?
Физика
При полном сгорании 0.5 кг топлива выделяется 22 Мдж теплоты. Какова удельная теплота сгорания топлива?Что это за топлива ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Q=22Мдж=22000000Дж m=0,5кг Найти: q-? Решение: Q=qm q=Q:m q=22000000:0,5=44000000Дж=44МДж Ответ: 44МДж - Природный газ
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