Автобус массой 15 т движется под действием силы 15 Кн. Коэффициент трения равен 0.1. С каким ускорением движется автобус?
Физика
Автобус массой 15 т движется под действием силы 15 Кн. Коэффициент трения равен 0.1. С каким ускорением движется автобус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5м/с С таким ускорением движется автобус
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