Автобус массой 15 т движется под действием силы 15 Кн. Коэффициент трения равен 0.1. С каким ускорением движется автобус?

Физика

Автобус массой 15 т движется под действием силы 15 Кн. Коэффициент трения равен 0.1. С каким ускорением движется автобус?

Автор: Гость