Вычислить удобным способом пример 68-(28+7)=33
Математика
Вычислить удобным способом пример 68-(28+7)=33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28+7=35 2)68-35=33
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