He ... got two notebooks in his schoolbag. 1. haven't 2.have 3. has

Английский язык
He ... got two notebooks in his schoolbag. 1. haven't 2.have 3. has
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же has I, you, they,we- have He,she,it-has
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