Что вас больше всего поразило в любовной лирике а.с.пушкина? Срочно!!!

Литература
Что вас больше всего поразило в любовной лирике а.с.пушкина? Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он великий поэт .Меня порозило как о выдаёт свои чувства и емоци
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