Если число увеличить на две трети от самого себя и еще на единицу, то получат число 11.Найдите это число.

Математика
Если число увеличить на две трети от самого себя и еще на единицу, то получат число 11.Найдите это число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-1=10=3 трети+2 трети (5 частей)  10:5=2 Ответ: 2- задуманное число.

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