Найдите корни квадратного трёхчлена: а) x*2-2x-24 б) 6x*2+5x-4 Разложите на множители ква??ратный трёхчлен: а)x*2-5x-6 б)-2x*2+5x-3 в)-x*2+9x-8 г) 1 -- x*2+x-6 3 Прошу помогите, времени мало осталось( А для меня это очень важно!
Алгебра
Найдите корни квадратного трёхчлена: а) x*2-2x-24 б) 6x*2+5x-4 Разложите на множители ква??ратный трёхчлен: а)x*2-5x-6 б)-2x*2+5x-3 в)-x*2+9x-8 г) 1 -- x*2+x-6 3 Прошу помогите, времени мало осталось( А для меня это очень важно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В в)последние строчки -2х+5х-3=-(х-1,5)(х-1) г) я не понял что там)
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