Выпишите ТОЛЬКО СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СТИХОТВОРЕНИИ ЗИМНЕЕ УТРО!!

Литература
Выпишите ТОЛЬКО СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СТИХОТВОРЕНИИ ЗИМНЕЕ УТРО!!
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Гость:
Средства: сравнение, одушевление (Луна -  как бледное пятно сквозь тучи мутные глядела); гипербола (преувеличение)
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