Мне нужно три примера с четырьмя действиями. В одном примере должно быть: Сложени?? Вычитание Деление Умножение Мне не нужно решение,только примеры. Заранее "Спасибо")

Математика
Мне нужно три примера с четырьмя действиями. В одном примере должно быть: Сложени?? Вычитание Деление Умножение Мне не нужно решение,только примеры. Заранее "Спасибо")
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 + 50 =150 200 - 99 = 101 100 / 10 = 10 50 * 100 = 5000
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