Мне нужно три примера с четырьмя действиями. В одном примере должно быть: Сложени?? Вычитание Деление Умножение Мне не нужно решение,только примеры. Заранее "Спасибо")

Математика

Мне нужно три примера с четырьмя действиями. В одном примере должно быть: Сложени?? Вычитание Деление Умножение Мне не нужно решение,только примеры. Заранее "Спасибо")

Автор: Гость