Определение: говядина свинина баранина субпродукты изделия из рубленого мяса битки котлеты шницели
Другие предметы
Определение: говядина свинина баранина субпродукты изделия из рубленого мяса битки котлеты шницели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все мясные изделия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите корни квадратного трёхчлена: а) x*2-2x-24 б) 6x*2+5x-4 Разложите на множители ква??ратный трёхчлен: а)x*2-5x-6 б)-2x*2+5x-3 в)-x*2+9x...
Математика
Мне нужно три примера с четырьмя действиями. В одном примере должно быть: Сложени?? Вычитание Деление Умножение Мне не нужно решение,только пр...
Литература
Физика
Автобус массой 15 т движется под действием силы 15 Кн. Коэффициент трения равен 0.1. С каким ускорением движется автобус?