Нужна помощь с русским языком срочно
Русский язык
Нужна помощь с русским языком срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед надел Сестренка одела Лена надела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
СРОЧНОО!!На земельном участке площадью 204 а выращивают картофель и капусту, причём площадь, занятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой ...
Химия
Химия!!!!! срочно Осуществите превращения. Определите вещества X, Y, Z, запишите их ф??рмулы и дайте названия: Fe(+Cl₂)→X(+KOH)→Y(tᵒ)→Z→Fe
Физика
При полном сгорании 0.5 кг топлива выделяется 22 Мдж теплоты. Какова удельная теплота сгорания топлива?Что это за топлива ?
Другие предметы