Верны ли суждения о человеке: а) человек - существо биосоциальное; б) в своем развитии человек может обойтись без общения? 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба суждения верны; 4) оба суждения неверны.

Обществознание
Верны ли суждения о человеке: а) человек - существо биосоциальное; б) в своем развитии человек может обойтись без общения? 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба суждения верны; 4) оба суждения неверны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно только А . Остальное не верное 
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