Верны ли суждения о человеке: а) человек - существо биосоциальное; б) в своем развитии человек может обойтись без общения? 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба суждения верны; 4) оба суждения неверны.

Обществознание

Верны ли суждения о человеке: а) человек - существо биосоциальное; б) в своем развитии человек может обойтись без общения? 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба суждения верны; 4) оба суждения неверны.

Автор: Гость