Составить конспект на тему "трапеция"

Геометрия
Составить конспект на тему "трапеция"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это четырёхугольник у которого две. стороны параллельны а две другие стороны не параллельны
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