ПОМОГИТЕ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! какую массу фосфор(V)-оксида нужно растворить в воде масс??й 100 г, чтобы получить раствор фосфорной с массовой долей H3PO4 равной 15% Правильный ответ-12.2 г

Химия

ПОМОГИТЕ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! какую массу фосфор(V)-оксида нужно растворить в воде масс??й 100 г, чтобы получить раствор фосфорной с массовой долей H3PO4 равной 15% Правильный ответ-12.2 г

Автор: Гость