ПОМОГИТЕ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! какую массу фосфор(V)-оксида нужно растворить в воде масс??й 100 г, чтобы получить раствор фосфорной с массовой долей H3PO4 равной 15% Правильный ответ-12.2 г
Химия
ПОМОГИТЕ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! какую массу фосфор(V)-оксида нужно растворить в воде масс??й 100 г, чтобы получить раствор фосфорной с массовой долей H3PO4 равной 15% Правильный ответ-12.2 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция: P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 Находим количество фосфорной кислоты: n(H3PO4) = m/M = 19,6 г/98 г/моль = 0,2 моль. По уравнению реакции оксида фосфора затрачено вдвое меньше, т. е. 0,1 моль. Масса оксида фосфора: m(P2O5) = n*M = 0,1 моль*142 г/моль = 14,2 г
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