Какого значение нервной системы у белой планарии

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Нервная система представлена скоплениями нервных клеток в передней части тела – мозговыми ганглиями (нервными узлами) . У планарии два нервных узла, соединенных между собой. Узлы расположены на головном конце тела. От нервных узлов отходят нервные стволы, которые тянутся вдоль тела. Нервные стволы образованы отростками нервных клеток ганглиев и нервными клетками, рассеянными вдоль стволов. Нервные стволы соединяются поперечными перегородками – комиссурами. От нервных стволов вбок отходят нервные ответвления. Такой тип нервной системы называется узловой.