В раковину эту в коробочке берегу она лежала раньше песке на берегу.Берегу ракови??у ,берегу в коробке, лежала на берегу ,лежала в песке , лежала раньше падежи в существительных поставить

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В раковину эту в коробочке берегу она лежала раньше песке на берегу.Берегу ракови??у ,берегу в коробке, лежала на берегу ,лежала в песке , лежала раньше падежи в существительных поставить

Автор: Гость