В раковину эту в коробочке берегу она лежала раньше песке на берегу.Берегу ракови??у ,берегу в коробке, лежала на берегу ,лежала в песке , лежала раньше падежи в существительных поставить

Русский язык
В раковину эту в коробочке берегу она лежала раньше песке на берегу.Берегу ракови??у ,берегу в коробке, лежала на берегу ,лежала в песке , лежала раньше падежи в существительных поставить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В раковину в п   в коробочке п п   берегу д п  песке п п   раковину в п   
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