Чего достигла исламская цивилизация в науке? Науки: астрономия, математика, история, география, медицина Очень срочно!
История
Чего достигла исламская цивилизация в науке? Науки: астрономия, математика, история, география, медицина Очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
География Аль Фараби создал Солнечные часы и медецину исследовал
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