Стороны параллелограммы относяться как 3:1 а его пириметр равен 40 см найдите сторо??ы паполлелогр
Геометрия
Стороны параллелограммы относяться как 3:1 а его пириметр равен 40 см найдите сторо??ы паполлелогр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть x - одна сторона параллелограмма, тогда другая будет 3х. Полупериметр параллелограмма будет равен 40:2=20 см. Составим уравнение: х+3х=20 4х=20 х=20:4 х=5 Значит одна сторона параллелограмма равна 5, значит другая будет равна 5*3=15 см. Ответ: 5 см. и 15 см.
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