В государстве Я. господствует натуральное хозяйство, преобладает ручной труд. Это характерные черты экономической системы 1) государственной 2) смешанной 3) традиционной 4) рыночной
Обществознание
В государстве Я. господствует натуральное хозяйство, преобладает ручной труд. Это характерные черты экономической системы 1) государственной 2) смешанной 3) традиционной 4) рыночной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
........Традиционной ......
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