В государстве Я. господствует натуральное хозяйство, преобладает ручной труд. Это характерные черты экономической системы 1) государственной 2) смешанной 3) традиционной 4) рыночной

Обществознание

В государстве Я. господствует натуральное хозяйство, преобладает ручной труд. Это характерные черты экономической системы 1) государственной 2) смешанной 3) традиционной 4) рыночной

Автор: Гость