Три речення з істотами та неістотами
Українська мова
Три речення з істотами та неістотами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я побачила на вулиці їжачка Мені подруга показала свою черепаху В мене вдома є собака
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Футбольная команда провела 3 матча,забив сопернику 3 мяча и пропустив 1мяч в свои в??рота. Первый матч команда выйграла,второй свела вничью,а 3прои...
Русский язык
Спиши,вставь пропущнные буквы.Составь с выделенными словами словосочетания «гла??ол+существительное».Значение непонятных слов смотри в толковом сло...