Три речення з істотами та неістотами

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Три речення з істотами та неістотами
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Гость:
Я побачила на вулиці їжачка  Мені подруга показала свою черепаху  В мене вдома є собака
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