Срочно!!!! Помогите плиз,желательно с подробным решением

Алгебра
Срочно!!!! Помогите плиз,желательно с подробным решением
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Автор: Гость
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Гость:
Извини,но восьмое я не осилил
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Помогите пожалуйста;!!!!
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