Дайте сочинение краткое на тему мир музыки дам пятнадцать балов

Музыка
Дайте сочинение краткое на тему мир музыки дам пятнадцать балов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет как дела я ответил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте стихотворение. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы понять его смысл? <В реке там рыба на бугре Мычит корова в конуре Собак...
Ответить
Другие предметы
Один из древних ученых говоривший о шарообразности Земли?
Ответить
Физика
Памятник Вашингтону в США имел к моменту за­вершения строительства в 1884 г. высоту 169 м. С тех пор он погружается в землю со средней скоростью 12...
Ответить
Русский язык
5 примеров историзмов ИЗ худ.литературы(желательно с указанием автора или произведения)
Ответить
Физика
Через блок перекинута нить к которой привязаны два груза одинаковой массы. Грузы ??ежат на плоскостях клина под углами: α=30 градусов, β=60 градусо...
Ответить