Один из древних ученых говоривший о шарообразности Земли?

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Один из древних ученых говоривший о шарообразности Земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парменид, который жил в 6 веке до нашей эры, правда он утверждал это несколько иначе чем привыкли слышать мы: Бытие имеет форму шара и кроме бытия нет ничего.
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