Написать 1 изомер и 1 гомолог для вещества (Просто для примера возьмите 1 вещество)с обьяснениями

Химия

Написать 1 изомер и 1 гомолог для вещества (Просто для примера возьмите 1 вещество)с обьяснениями

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