Написать 1 изомер и 1 гомолог для вещества (Просто для примера возьмите 1 вещество)с обьяснениями

Химия
Написать 1 изомер и 1 гомолог для вещества (Просто для примера возьмите 1 вещество)с обьяснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₃     БУТАН CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃   пентан - гомолог бутана CH₃ - CH - CH₃     2-метилпропан - изомер             !           CH₃ 
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