Написать 1 изомер и 1 гомолог для вещества (Просто для примера возьмите 1 вещество)с обьяснениями
Химия
Написать 1 изомер и 1 гомолог для вещества (Просто для примера возьмите 1 вещество)с обьяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₃ БУТАН CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ пентан - гомолог бутана CH₃ - CH - CH₃ 2-метилпропан - изомер ! CH₃
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