Каким образом информация о последовательности аминокислот в белке, заключенная в м-РНК, реализуется в белок?

Биология
Каким образом информация о последовательности аминокислот в белке, заключенная в м-РНК, реализуется в белок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью транспортной РНК и информационной РНК белок синтезируется в рибосомах
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