Как найти скорость сближения

Математика
Как найти скорость сближения
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Ответ(ы):
Гость:
V1+v2 вро так покооа
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