Как найти высоту паралеллограмма, если известна площадь и основание?
Математика
Как найти высоту паралеллограмма, если известна площадь и основание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь параллелограмма это высота умноженная на основание. подаставляем в формулу чиссла8=2корень из 2*hh=8/2корень из 2=2 корня из двух.
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