Как написать на английском? Она работает в магазине.
Английский язык
Как написать на английском? Она работает в магазине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She works in a store. вроде так
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