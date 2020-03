Как написать сочинение на английском языке с переводом на тему где я хочу побыват?? "я хочу побывать в Лондоне"

Гость: Гость:

I want to visit London! It udivitelny and beautiful city and it has many beautiful places to see, there are the bridges, the shops and say that there at nights, night life, as well as many others. I hope I will visit London, because it is very beautiful. Я хочу побывать в Лондоне! Это удмвительный и красивый город ,в нем много красивых мест на которые можно посмотреть, там есть мосты, магазины и говорят что там по ночам, начинается ночная жизнь, а так же многое другогое. Надеюсь что я побываю в Лондоне, ведь там очень красиво.