как найти температуру воздуха на вершина горы высотой 1500 м,если у её подножия она составляет =+20 градусов?на какой высоте температура воздуха будет +14?

Українська література
как найти температуру воздуха на вершина горы высотой 1500 м,если у её подножия она составляет =+20 градусов?на какой высоте температура воздуха будет +14?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20-1500/100*0,5=12,5 2)(20-14)/0,5*100=14 градусов = 120 м.
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