как найти температуру воздуха на вершина горы высотой 1500 м,если у её подножия она составляет =+20 градусов?на какой высоте температура воздуха будет +14?

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как найти температуру воздуха на вершина горы высотой 1500 м,если у её подножия она составляет =+20 градусов?на какой высоте температура воздуха будет +14?

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