Как назвать день посвящённый русским былинам?

Литература
Как назвать день посвящённый русским былинам?
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Посвящена в основном теме богатырей -защитников отечества
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