Как называется дробь числитель и знаменатель которой взаимно простые числа
Математика
Как называется дробь числитель и знаменатель которой взаимно простые числа
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Смешанная дробь она называется
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