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34×27 в столбик пж пж пж пж
Математика
34×27 в столбик пж пж пж пж
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34 × 27 ------- 108 81 ------- 918
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