Помогите написать текст о Айтманове

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Помогите написать текст о Айтманове
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Чингиз Айтматов родился в селе Шекер Таласской области Киргизии. Его отец Торекул Айтматов (1903—1938) был вначале крестьянским активистом, и затем советским и партийным работником, видным государственным деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938 году расстрелян. Мать, Нагима Хамзиевна Абдувалиева (1904—1971), татарка по национальности, была армейским политработником, впоследствии общественным деятелем. Чингиз, его братья и сёстры выросли в Шекере, куда прибыли незадолго до ареста отца по его настоянию[8].Окончив восемь классов, поступил в Джамбульский зоотехникум, который окончил с отличием. В 1948 году поступил в Киргизский сельскохозяйственный институт во Фрунзе, который окончил в 1953 году. В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. По окончании института в течение трёх лет работал ветеринаром, одновременно продолжая писать и печатать рассказы. В 1956 поступил на Высшие литературные курсы в Москве(окончил в 1958). Повесть «Лицом к лицу» на киргизском языке была опубликована в июне 1957 года в журнале «Ала-Тоо». Повесть «Джамиля» увидела свет впервые на французском языке в переводеЛуи Арагона также в 1957 году. В том же году были опубликованы его рассказы в журнале «Новый мир», а также вышла в свет повесть «Джамиля́» на русском языке, принёсшая Айтматову мировую известность[7]. Член КПСС с 1959 года.

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