Запишите семь сложносокращенных слов, которые вы чаще всего слышите и употребляе??е, определите род и расшифруйте их.

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Запишите семь сложносокращенных слов, которые вы чаще всего слышите и употребляе??е, определите род и расшифруйте их.

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