Запишите семь сложносокращенных слов, которые вы чаще всего слышите и употребляе??е, определите род и расшифруйте их.
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Запишите семь сложносокращенных слов, которые вы чаще всего слышите и употребляе??е, определите род и расшифруйте их.
Ответ(ы) на вопрос:
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РФ-российская федерация(ж.р.) НИИ-научно-исследовательский институт(м.р.) РЖД-российские железные дороги(ж.р.) СМИ-средства массовой информации(с.р.) НЛО-неопознанный летающий объект(м.р.) ГИБДД-государственная инспекция безопасности дорожного движения(ж.р.) ДПС-дорожно-патрульная служба(ж.р.)
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